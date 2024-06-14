Синхронист Мальцев ответил, будет ли смотреть Олимпийские игры

Четырёхкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев рассказал, что не будет смотреть Олимпийские игры, так как из-за изменений в синхронном плавании это будет не тот вид спорта, к которому он привык.

— Будете следить за Олимпийскими играми?

— Нет, не буду.

— А почему?

— Неинтересно. В нашем виде спорта изменились правила, и сейчас синхронное плавание превратилось в лотерею. И в Париже это будет уже не тот вид спорта, к которому мы привыкли, который нам нравился. Отсюда и нет такого интереса. Не только за Олимпийскими играми, но вообще за международными соревнованиями, — передаёт слова Мальцева корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

Ранее Александр Мальцев заявил, что, когда World Aquatics объявила о критериях допуска россиян на международные турниры, он принял это как данность.