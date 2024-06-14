Синхронистка Кузнецова — о серебре на Играх БРИКС: судьи оценили справедливо

Российская синхронистка Александра Кузнецова рассказала, что серебро на Играх БРИКС — справедливое решение.

«Волновалась перед выставлением оценок за своё выступление, но старалась этого не показывать. Я считаю, что судьи выставили справедливые оценки, всё честно. Была база, и буду работать дальше», — передаёт слова Кузнецовой корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

На Играх БРИКС, которые проходят с 12 по 23 июня в Казани, Кузнецова в произвольной программе среди женщин заняла второе место. Лидером стала белорусская синхронистка Василина Хондошко.

Ранее российский синхронист Александр Мальцев стал победителем произвольной программы соло на Играх БРИКС в Казани. Это вторая золотая медаль спортсмена на Играх.