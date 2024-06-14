Российская синхронистка — об Играх БРИКС: всё на высшем уровне

Российская синхронистка Александра Кузнецова высказалась об организации на Играх БРИКС.

«Мне всё, в принципе, нравится на Играх БРИКС. Мне нравится, что ты можешь показать себя на полную мощность, познакомиться с иностранцами, узнать что-то новое.

Организаторы очень хорошо подготовили бассейн, а также место, где мы проживаем. Всё на высшем уровне. Визуально всё впечатляет», — передаёт слова Кузнецовой корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

На Играх БРИКС, которые проходят с 12 по 23 июня в Казани, Кузнецова в произвольной программе среди женщин заняла второе место. Лидером стала белорусская синхронистка Василина Хондошко.

Ранее Кузнецова после полученной медали на Играх БРИКС рассказала, что судьи выставили справедливые оценки.