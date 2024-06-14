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Пловчиха Юлия Ефимова получила нейтральный статус

Пловчиха Юлия Ефимова получила нейтральный статус
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Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова получила нейтральный статус от Международной федерации плавания (World Aquatics). Это стало известно из документов, опубликованных на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (Aquatics Integrity Unit).

Ранее Юлия Ефимова заявляла, что рассматривает возможность выступления на Олимпиаде в Париже (Франция) в нейтральном статусе.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России и Беларуси на Олимпийские игры 2024 года в Париже в нейтральном статусе. При этом атлеты должны соответствовать ряду требований для получения лицензии на участие в соревнованиях. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Из-за ограничений по участию в квалификационных соревнованиях отобраться на Игры смогут максимум 55 российских спортсменов.

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