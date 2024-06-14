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Губерниев призвал российских пловцов брать пример с Ефимовой

Губерниев призвал российских пловцов брать пример с Ефимовой
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Известный спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев призвал российских пловцов взять пример с шестикратной чемпионки мира Юлии Ефимовой и получить нейтральный статус для выступления на Олимпийских играх в Париже (Франция).

«Хочется ещё воскликнуть: пловцы, ау??? Берите пример с Ефимовой, получайте статус и в Париж… Вы же лучшие свои годы тратите впустую… Эх, пловцы….» — написал Губерниев в своём официальном телеграм-канале.

Ранее стало известно, что трёхкратный призёр Олимпийских игр российская пловчиха Юлия Ефимова получила нейтральный статус от Международной федерации плавания (World Aquatics).

Соревнования по плаванию на Олимпиаде 2024 года в Париже состоятся с 27 июля по 4 августа.

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