Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российская тяжелоатлетка Гусалова выиграла золото на Играх БРИКС

Российская тяжелоатлетка Гусалова выиграла золото на Играх БРИКС
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка России по тяжёлой атлетике Зарина Гусалова заняла первое место на Играх БРИКС в весовой категории до 71 кг. По сумме попыток в рывке и толчке она показала результат 230 кг.

Второе место заняла белорусская тяжелоатлетка Диана Мойсеевич, тройку лидеров замкнула её соотечественница Полина Погуляева.

Ранее россиянка Елизавета Жаткина завоевала золотую медаль Игр БРИКС в весовой категории до 49 кг. По сумме попыток в рывке и толчке Жаткина показала результат 171 кг.

Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в Казани. Спортсмены разыгрывают 387 комплектов медалей в 27 видах спорта.

Игры БРИКС — ежегодные соревнования между странами БРИКС. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. В спортивном мероприятии примут участие 4500 участников из 93 стран мира, в том числе из Беларуси, Китая, Австралии, Саудовской Аравии, Турции, Индии, Индонезии, Сингапура, Филиппин, Намибии, Бангладеш и Мьянмы.

Материалы по теме
Чемпионка России по тяжёлой атлетике Жаткина победила на Играх БРИКС
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android