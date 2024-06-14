Российская тяжелоатлетка Гусалова выиграла золото на Играх БРИКС

Чемпионка России по тяжёлой атлетике Зарина Гусалова заняла первое место на Играх БРИКС в весовой категории до 71 кг. По сумме попыток в рывке и толчке она показала результат 230 кг.

Второе место заняла белорусская тяжелоатлетка Диана Мойсеевич, тройку лидеров замкнула её соотечественница Полина Погуляева.

Ранее россиянка Елизавета Жаткина завоевала золотую медаль Игр БРИКС в весовой категории до 49 кг. По сумме попыток в рывке и толчке Жаткина показала результат 171 кг.

Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в Казани. Спортсмены разыгрывают 387 комплектов медалей в 27 видах спорта.

Игры БРИКС — ежегодные соревнования между странами БРИКС. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. В спортивном мероприятии примут участие 4500 участников из 93 стран мира, в том числе из Беларуси, Китая, Австралии, Саудовской Аравии, Турции, Индии, Индонезии, Сингапура, Филиппин, Намибии, Бангладеш и Мьянмы.