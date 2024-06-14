Папа Римский Франциск призвал к миру в преддверии Олимпиады в Париже

В своём послании Папа Римский Франциск написал послание, в котором выразил свои ожидания от Олимпиады в Париже, которая пройдет с 26 июля по 11 августа.

«В особенно мрачный исторический момент, в который мы живём, Олимпийские и Паралимпийские игры — это возможность для мира.

Олимпийские и Паралимпийские игры — это также возможность рассказать о женщинах и мужчинах с различным человеческим, культурным и религиозным опытом. В частности, я поощряю усилия, направленные на то, чтобы все спортсмены, женщины и мужчины, пользовались равным достоинством, независимо от количества медалей и соревновательных рейтингов.

Истинный олимпийский и паралимпийский дух — это противоядие от трагедии войны и желание искупить свою вину, положив конец насилию.

Да, сегодня я надеюсь, что призыв к перемирию, вызванный общим олимпийским народным языком, понятным всем, во всех широтах, может быть принят. Я надеюсь, что олимпийский и паралимпийский спорт — с его захватывающими человеческими историями об искуплении и братстве, самопожертвовании и преданности, командном духе и инклюзивности — может стать оригинальным дипломатическим каналом для преодоления, казалось бы, непреодолимых препятствий», — приводит слова Папы Римского Olé.