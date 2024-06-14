«Сама должна решать свою судьбу». Вайцеховская — о нейтральном статусе Юлии Ефимовой

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, известная спортивная журналистка Елена Вайцеховская отреагировала на получение российской пловчихой Юлией Ефимовой нейтрального статуса.

«Когда в риторике российских спортивных чиновников начинают проскальзывать намёки, что поездка спортсменов на Олимпиаду может стать для них билетом в один конец, я вспоминаю одну и ту же историю. Как четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Попов после тяжелейшего ранения в 1996-м уезжал в Австралию, чтобы возобновить тренировки. Ему с его двухметровым ростом и послеоперационными проблемами купили тогда самый дешёвый перелёт эконом-класса. Так распорядился какой-то мелкий чин в спортивном министерстве. Мол, к чему продолжать церемониться? Понятно же, что после такого ранения плавать человек больше не будет…

«Потом, напомню, у Попова было ещё серебро Игр-2000, три золота и серебро ЧМ-2003, титулы чемпиона Европы.

Сейчас вот опять история вспомнилась — в связи с тем, что Юлия Ефимова получила нейтральный статус, а с ним — шанс поехать на Игры в Париж.

Удачи тебе, Юлька! Ты её точно заслужила! И уж точно не кто другой, а только ты сама должна решать собственную судьбу», — написала Вайцеховская в социальных сетях.