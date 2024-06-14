Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Сама должна решать свою судьбу». Вайцеховская — о нейтральном статусе Юлии Ефимовой

«Сама должна решать свою судьбу». Вайцеховская — о нейтральном статусе Юлии Ефимовой
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, известная спортивная журналистка Елена Вайцеховская отреагировала на получение российской пловчихой Юлией Ефимовой нейтрального статуса.

«Когда в риторике российских спортивных чиновников начинают проскальзывать намёки, что поездка спортсменов на Олимпиаду может стать для них билетом в один конец, я вспоминаю одну и ту же историю. Как четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Попов после тяжелейшего ранения в 1996-м уезжал в Австралию, чтобы возобновить тренировки. Ему с его двухметровым ростом и послеоперационными проблемами купили тогда самый дешёвый перелёт эконом-класса. Так распорядился какой-то мелкий чин в спортивном министерстве. Мол, к чему продолжать церемониться? Понятно же, что после такого ранения плавать человек больше не будет…

«Потом, напомню, у Попова было ещё серебро Игр-2000, три золота и серебро ЧМ-2003, титулы чемпиона Европы.

Сейчас вот опять история вспомнилась — в связи с тем, что Юлия Ефимова получила нейтральный статус, а с ним — шанс поехать на Игры в Париж.

Удачи тебе, Юлька! Ты её точно заслужила! И уж точно не кто другой, а только ты сама должна решать собственную судьбу», — написала Вайцеховская в социальных сетях.

Материалы по теме
Пловчиха Юлия Ефимова получила нейтральный статус
Ефимова может не поехать на Олимпиаду, несмотря на получение нейтрального статуса
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android