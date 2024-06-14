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Светлана Колесниченко и Майя Дорошко — первые в произвольной программе на Играх БРИКС

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Майя Дорошко завоевали золото в произвольной программе на Играх БРИКС, набрав 310,973 балла.

Второе место заняли белорусские спортсмены Маргарита Кирилюк и Валерия Волосач. Они набрали 215,447 балла. Тройку лидеров замкнули представительницы Таиланда Понгимпон Понгсуван и Супичия Сонпан с результатом 168,650 балла.

Ранее Колесниченко и Дорошко стали победительницами технической программы. Также Колесниченко принесла первую золотую медаль России на Играх БРИКС. Она победила в технической программе соло.

Игры БРИКС — ежегодные соревнования между странами БРИКС. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. В спортивном мероприятии примут участие 4500 участников из 93 стран мира, в том числе из Беларуси, Китая, Австралии, Саудовской Аравии, Турции, Индии, Индонезии, Сингапура, Филиппин, Намибии, Бангладеш и Мьянмы. По итогам турнира разыграют 387 комплектов медалей в 27 видах спорта.