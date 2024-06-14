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Нагорный занял второе место в вольных упражнениях на Играх БРИКС, Далалоян — четвёртый

Нагорный занял второе место в вольных упражнениях на Играх БРИКС, Далалоян — четвёртый
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Олимпийский чемпион Токио-2020 Никита Нагорный завоевал серебряную медаль в вольных упражнениях на Играх БРИКС, заработав 14,133 балла. Его партнёр по сборной олимпийский чемпион Токио-2020 года в командном многоборье Артур Далалоян занял четвёртое место, заработав 13,900 балла.

Первое место занял белорусский спортсмен Егор Шарамков, набрав 14,933 балла, тройку лидеров замкнул его соотечественник Ярослав Крутов с результатом 13,966 балла.

Ранее Никита Нагорный рассказал, что на Играх БРИКС главная задача — выступить достойно и он никогда не ставил задачу увезти определённое количество медалей.

Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в столице Республики Татарстан Казани. В спортивном мероприятии примут участие 4500 спортсменов из 93 стран мира.

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