МОК учредил киберспортивные Олимпийские игры

Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) рассматривает создание Олимпийских киберспортивных игр.

Голосование по этому вопросу пройдёт на 142-й сессии МОК, которая состоится во время Олимпийских игр в Париже (Франция). МОК уже ведёт переговоры с потенциальной страной-хозяйкой.

«Создавая Олимпийские киберспортивные игры, МОК делает важный шаг вперёд и идёт в ногу с темпами цифровой революции. Мы очень рады тому, с каким энтузиазмом киберспортивное сообщество, представленное в нашей Комиссии по киберспорту, восприняло эту инициативу.

Это ещё одно доказательство привлекательности олимпийского бренда и ценностей, которые он отстаивает», — заявил президент МОК Томас Бах.

На сегодняшнем заседании исполкома МОК было подчёркнуто, что Олимпийские киберспортивные игры должны создаться в рамках совершенно новой специальной структуры внутри МОК, чётко отделённой от организационной и финансовой модели Олимпийских игр.