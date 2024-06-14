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Министр спорта Франции не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах

Министр спорта Франции не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах
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Министр спорта, Олимпийских и Паралимпийских игр Франции Амели Удеа-Кастера заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в законодательные органы. Однако она намерена вести кампанию в поддержку кандидатов в президенты.

«Я взяла время на размышления и быстро убедилась, что наибольшую пользу как для моего политического лагеря, так и для моей страны я смогу принести, если сосредоточусь на Играх и буду вести энергичную кампанию вместе с кандидатами, чтобы победить. Я предана своему делу и считаю, что это самый решающий политический момент в нашей жизни.

Пришло время направить всю энергию, которая у нас осталась. Как на службе Играм, так и в предвыборной кампании», — приводит слова Удеа-Кастера L’ÉQUIPE.

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