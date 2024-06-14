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Гимнастка Калмыкова победила на Играх БРИКС в опорном прыжке

Гимнастка Калмыкова победила на Играх БРИКС в опорном прыжке
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Российская гимнастка Анна Калмыкова завоевала золотую медаль в опорном прыжке на Играх БРИКС. Она победила с результатом 13,500 балла.

Второе место заняла олимпийская чемпионка 2020 года россиянка Ангелина Мельникова, показав результат 13,466 балла. Тройку лидеров замкнула представительница Узбекистана Жасмина Махмудова (12,616 балла).

Игры БРИКС — ежегодные соревнования между странами БРИКС. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.

В этом году турнир проходит в Казани. В спортивном мероприятии примут участие более 4700 участников из 89 стран мира. По итогам турнира разыграют 387 комплектов медалей в 27 видах спорта.

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