Гурбанбердиева и Мальцев выиграли техническую программу микст-дуэтов на Играх БРИКС

Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золотые медали в технической программе микст-дуэтов на Играх БРИКС, набрав 261,798 балла.
Второе место заняла пара из Узбекистана Вячеслав Руднев и Анна Ващенко, набрав 188,5133 балла. Тройку лидеров замкнули представители Казахстана Ясмина Исламова и Алдияр Рамазанов. Они заработали 183,5267 балла.
Ранее Александр Мальцев заработал ещё две золотые медали на Играх БРИКС в технической и произвольной программе соло.
Игры БРИКС — ежегодные соревнования между странами БРИКС. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. В спортивном мероприятии примут участие 4500 участников из 93 стран мира, в том числе из Беларуси, Китая, Австралии, Саудовской Аравии, Турции, Индии, Индонезии, Сингапура, Филиппин, Намибии, Бангладеш и Мьянмы. По итогам турнира разыграют 387 комплектов медалей в 27 видах спорта.