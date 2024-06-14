Артур Далалоян завоевал серебряную медаль на кольцах на Играх БРИКС

Спортивный гимнаст Артур Далалоян стал серебряным призёром в дисциплине с кольцами на Играх БРИКС. Он показал результат в 13,733 балла.

Золото забрал турецкий гимнаст Юнус Эмре Гюндогду с результатом 13,766 балла, третье место – у российского спортсмена Даниела Маринова и результат 13,066 балла.

Далалоян также успел завоевать серебряную медаль в индивидуальном многоборье, в вольных упражнениях он стал четвёртым, второе призовое место тогда забрал другой российский гимнаст Никита Нагорный.

Далалоян сравнил уровень организации соревнований с международными соревнованиями.

Напомним, Игры БРИКС проходят с 11 по 24 июня в Казани. Там принимают участие около 90 стран, несмотря на призыв Международного олимпийского комитета объявить бойкот мероприятию.