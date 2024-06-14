Кирилл-Зуи Бондаренко завоевал золото в соревнованиях по ушу‑таолу на Играх БРИКС

Российский ушуист Кирилл-Зуи Бондаренко завоевал золото в дисциплине чанцюань на Играх БРИКС. По оценкам судей он набрал 9,850 балла.

Второе место осталось за другим российским спортсменом, Павлом Муратовым, у него 9,840 балла. Бронза у представителя Ирана Хоссейна Гхебленамайя Могхадама — 9,800 балла.

Отметим, что в рамках этого вида спорта участники соревнуются в выполнении комплексов движений, составленных из движений различных стилей ушу с добавлением акробатических элементов. Оценки выставляются за сложность, чёткость их выполнений, театральность исполнения.

Напомним, Игры БРИКС проходят в Казани с 11 до 24 июня в них участвуют спортсмены из 90 стран. Российские спортсмены уже успели завоевать несколько золотых медалей.