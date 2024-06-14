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Артём Окулов — победитель в соревнованиях по тяжёлой атлетике в весе до 89 кг

Артём Окулов — победитель в соревнованиях по тяжёлой атлетике в весе до 89 кг
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Тяжелоатлет Артём Окулов завоевал золото по тяжёлой атлетике в весовой категории до 89 кг. Он по сумме попыток в рывке и толчке показал результат 362 кг.

Второе место осталось за белорусом Юлианом Курловичем, он поднял 360 кг. Тройку лучших замкнул россиянин Михаил Подкорытов, поднявший 320 кг.

Среди женщин в весе до 81 кг россиянки Мария Груздова и Дарья Ахмерова завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно.

Ранее сегодня золотой медалью отметился ушуист Кирилл-Зуи Бондаренко, а первую золотую медаль для России завоевала синхронистка Светлана Колесниченко.

Напомним, Игры БРИКС проводятся с 11 до 24 июня в Казани. В них принимают участие спортсмены из 90 стран, несмотря на призыв МОК бойкотировать эти соревнования.

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