Сандра Константинова завоевала золото по ушу-таолу на Играх БРИКС

Российская ушуистка Сандра Константинова завоевала золото в дисциплине гунь‑шу в соревнованиях по ушу‑таолу в рамках Игр БРИКС в Казани. Она по оценкам судей набрала 9,840 балла.

Серебро осталось за другой россиянкой, Анной Леоновой, у неё 9,830 балла. Замыкает тройку лучших бронзовый призёр китаянка Синье Циу, у неё 9,820 балла.

Отметим, что в этом виде спорта участники соревнуются в выполнении комплексов движений, составленных из движений различных стилей ушу с добавлением акробатических элементов.

Напомним, Игры БРИКС проходят с 11 по 24 июня в Казани. В них принимают участие спортсмены из 90 стран. Ранее стало известно, что среди мужчин-ушуистов золото и серебро завоевали также два спортсмена из России.