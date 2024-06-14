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Сборная России по синхронному плаванию завоевала золото в технической программе Игр БРИКС

Сборная России по синхронному плаванию завоевала золото в технической программе Игр БРИКС
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Сборная России по синхронному плаванию завоевала золото в технической программе, набрав в итоге 341,7363 балла.

В составе российской команды были Анна Андрианова, Анастасия Бахтырева, Екатерина Коссова, Варвара Креопалова, Елизавета Минаева, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Агния Тулупова.

Второе место осталось за сборной КНДР, на их счету 273,2816 балла, замкнула тройку лучших сборная Беларуси — 260,5641 балла.

Напомним, Игры БРИКС проходят с 11 по 24 июня в Казани. В них принимают участие спортсмены из 90 стран. Первую золотую медаль в активе России выиграла синхронистка Светлана Колесниченко. Также золотом сегодня отметились тяжелоатлет Артём Окулов и ушуисты Сандра Константинова, Кирилл-Зуи Бондаренко.

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