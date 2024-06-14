Два юных шахматиста сыграли вничью с гроссмейстером Яном Непомнящим

В рамках этапа детского Кубка России «Мемориал имени Нежметдинова» российский шахматист Ян Непомнящий сыграл с юными шахматистами, и с двумя из них партия закончилась вничью. Игра длилась 4,5 часа.

По словам организаторов турнира, благодаря участию Непомнящего у детей появилась возможность изучить его тактики и техники, чтобы попытаться обойти его в следующем году.

Мероприятие прошло в концертном зале Института экономики КФУ при поддержке «Норильского никеля» и шахматной экосистемы myChess.

Напомним, ФИДЕ временно отстранила Федерацию шахмат России от участия в международных соревнованиях, но, несмотря на это, включила Суперфиналы чемпионатов России среди мужчин и женщин в календарь.