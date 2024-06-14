Каратист Эрнест Шарафутдинов завоевал золото в весе до 75 кг на Играх БРИКС

Российский каратист Эрнест Шарафутдинов завоевал золото на соревнованиях по карате в кумите в весе до 75 кг в рамках Игр БРИКС, которые проходят в Казани.

Воспитанник уфимской школы Шарафутдинов в финале победил Дэвида Нгуена из Беларуси. В 2023 году он стал бронзовым призёром чемпионата мира по карате в Будапеште. Серебро также завоевал россиянин Сергей Спицын (кумите, до 67 кг). В финале он проиграл Сурену Арутюняну из Армении.

Бронзовыми призёрами среди женщин стали Айгуль Садыкова и Анастасия Разумных (кумите, до 50 кг), а также Юрик Оганнисян (кумите, до 60 кг)

Напомним, Игры БРИКС проходят с 11 по 24 июня. В них участвуют спортсмены из 90 стран, несмотря на то что в МОК призывали игнорировать эти соревнования.