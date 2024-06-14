Россияне завоевали два золота Игр БРИКС в командном турнире по настольному теннису

Российские сборные по настольному теннису у мужчин и у женщин завоевали золото в рамках Игр БРИКС, которые проходят в Казани.

В мужских поединках российская команда встретилась с китайскими настольными теннисистами. Удалось вырваться вперёд команде из России благодаря победе Кирилла Скачкова над Ли Тяньяном со счётом 3:1, затем Владимир Сидоренко уступил Чэнь Цзюньсуну со счётом 2:3. Тао Юйчан, обыграв Льва Кацмана, со счётом 3:2, вывел Китай вперед, но Скачков вырвал победу у Чэнь Цзюньсуна со счётом 3:2.

С тем же счётом завершилась и решающая встреча между Ли Тяньяном и Владимиром Сидоренко. Серебро забрала команда из Китая.

Женская сборная также обыгрывала китайскую сборную, а победную точку во встрече поставила Полина Михайлова, выигравшая у Цзинь Мэнянь со счётом 3:0.