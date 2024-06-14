По итогу двух дней Игр БРИКС Россия возглавляет общий медальный зачёт

12 июня в Казани стартовали соревнования Игр БРИКС и по итогу двух дней упорной борьбы Россия заработала 40 золотых медалей и занимает первую строчку в общем зачёте соревнований.

У России помимо золотых также 24 серебряные и 14 бронзовых медалей. На второй строчке белорусы — у них 7 золотых, 13 серебряных и 15 бронзовых медалей. Сборная Китая — 7 золотых, столько же серебряных и три бронзовые медали.

Первое золото для России на этих соревнованиях заработала синхронистка Светлана Колесниченко.

Напомним, Игры БРИКС продлятся до 24 июня, там выступают спортсмены из 90 стран. Решение спортсменов было принято несмотря на то, что МОК призывал страны бойкотировать это мероприятие.