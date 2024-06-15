Титов призвал перенести Игры дружбы при наличии объективных причин

Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов призвал перенести Всемирные игры дружбы в случае, если на это есть объективные причины.

«Я думаю, это будет ответственное и правильное решение. Если есть объективные причины, которые мешают в эти сроки провести соревнования, надо не бояться и переносить. Так что я это поддерживаю», — приводит слова Титова «РИА Новости Спорт».

Игры дружбы были запланированы к проведению в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года. Ранее в ряде СМИ сообщалось, что в оргкомитете обсуждается вопрос о переносе соревнований на 2025 год, однако официального решения о переносе ещё не принято.

Об идее переноса уже высказывались некоторые известные личности и спортсмены. Напомним, с 11 по 24 июня в Казани проходят Игры БРИКС, где участвуют спортсмены из 90 стран.