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Менеджер Яна Непомнящего высказалась о необходимости развития талантов в условиях санкций

Менеджер Яна Непомнящего высказалась о необходимости развития талантов в условиях санкций
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Менеджер российского гроссмейстера Яна Непомнящего и создатель платформы myChess Зоя Арнацкая заявила, что важно развивать таланты даже в условиях ограничений и санкций.

«Сейчас, в эпоху ограничений и санкций, которое действуют как в отношении нашей страны, так и в отношении спортсменов-шахматистов, наша общая задача — предпринять необходимые меры и действия, чтобы очертить контур развития талантов в новых реалиях. И мы готовы делать это и даже больше», — сказала Арнацкая на турнире в Казани.

Напомним, 7 июня в рамках одного из этапов Кубка России на турнире «Мемориал имени Нежметдинова» в Казани гроссмейстер Непомнящий сыграл с юными шахматистами. Двое из них смогли сыграть с Непомнящим вничью.

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