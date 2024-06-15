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Международная федерация санного спорта продлила отстранение российских спортсменов

Международная федерация санного спорта продлила отстранение российских спортсменов
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Международная федерация санного спорта (FIL) продлила отстранение российский спортсменов. Решение было принято на 72-м Конгрессе FIL в Лейк-Плэсиде (США). Об этом сообщает официальный сайт федерации.

«Присутствие российских спортсменов, руководителей, тренеров и других должностных лиц Федерации санного спорта России при проведении спортивных соревнований, санкционированных FIL, представляет высокий риск. Этот риск влияет на безопасность, миролюбие и добросовестность этих соревнований и их участников, в том числе самой Российской Федерации. Эта угроза делает приостановку разумной и будет действовать до тех пор, пока продолжаются военные действия на Украине», — написала FIL в сообщении о своём решении.

Напомним, санкции действуют с февраля 2022 года. В некоторых видах спорта российские спортсмены могут участвовать на международных стартах под нейтральным флагом, другие виды спорта ограничивают присутствие спортсменов из России на международной арене.

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