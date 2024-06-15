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Российские синхронисты завоевали золото в произвольной программе Игр БРИКС

Российские синхронисты завоевали золото в произвольной программе Игр БРИКС
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Российские синхронисты Александр Мальцев и Олеся Платонова взяли золото в произвольной программе смешанных дуэтов на Играх БРИКС.

Судьи оценили выступления Платоновой и Мальцева в 233,0779 балла. Второе место взяли тайцы Воранан Тумчай и Кэнтинан Адисаисирибутр — 168,2166 балла. Третье место заняли представители Узбекистана Анна Вашченко и Вячеслав Руднев — 149,8908.

Отметим, что по завершении нескольких соревновательных дней в активе России 40 золотых, 24 серебряных и 14 бронзовых медалей. Первое золото России принесла синхронистка Светлана Колесниченко. Сборная России по синхронному плаванию также одержала победу в технической программе.

Напомним, Игры БРИКС продлятся до 24 июня в Казани, в них участвуют спортсмены из 90 стран.

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