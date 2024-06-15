«Тюмень» с разгромным счётом обыграла КПРФ в третьем матче за бронзу ЧР

Мини-футбольный клуб «Тюмень» вышел вперёд в третьем матче бронзовой серии с «КПРФ» (Москва) в рамках чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. Со счётом 7:1 победа осталась за тюменской командой.

Точку в сегодняшней встрече поставил 19-летний игрок «Тюмени» Алексей Владимиров, забивший гол за две минуты до конца матча. Это был его первый гол в плей-офф. Теперь тюменская команда остаётся в шаге от бронзовых наград.

Мини-футбол. Чемпионат России, PARI Суперлига. Плей-офф. Серия за третье место. Третий матч:

«Тюмень» (Тюмень) – «КПРФ» (Москва) – 7:1 (2:1 (основное время))

Счёт в серии: 2-1.

Известно, что в команде КПРФ также много незаявленных игроков, которые восстанавливаются от полученных травм.

Напомним, что в полуфинале КПРФ выбыли из борьбы за титул чемпионов со счётом 0-3 в серии с «Газпром-Югра», а вот «Тюмень» смогла противостоять в полуфинале соперникам и уступила лишь со счётом 3-2.