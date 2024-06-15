Мамиашвили прокомментировал допуск десяти борцов из России на ОИ в Париже

Президент федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили назвал группой сектантов людей, которые принимали решение о допуске российских спортсменов на Олимпиаду в Париже.

«Мало есть чему радоваться после объявления допуска на Олимпиаду десяти борцов из России. Какая-то группа сектантов определяет состав национальной сборной или спортсменов, которые будут участвовать в ОИ. Если говорить о дополнении это списка, то пока не хочу комментировать, потому что надо уточнить все вопросы, которые есть: начиная от того, насколько это окончательный список, хотя бы понять, по каким критериям были определены именно эти спортсмены», — сказал Мамиашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, сегодня, 15 июня, МОК опубликовал список первых 14 спортсменов из России, которые смогут выступить на Олимпиаде--2024.