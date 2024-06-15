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Никита Нагорный стал чемпионом Игр БРИКС в опорном прыжке

Никита Нагорный стал чемпионом Игр БРИКС в опорном прыжке
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Российский гимнаст олимпийский чемпион Токио-2020 Никита Нагорный завоевал золотую медаль в опорном прыжке на Играх стран БРИКС. Его результат – 14,699 балла.

Серебряным призёром стал ещё один российский спортсмен Даниел Маринов с суммой двух прыжков 14,650 балла. Тройку сильнейших замкнул белорус Егор Шарамков, набравший 14,216 балла. Вчера, 14 июня, гимнаст из Беларуси первенствовал в вольных упражнениях, а Нагорный занял в этом виде второе место.

Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в столице Республики Татарстан Казани. В спортивном мероприятии примут участие 4500 спортсменов из 93 стран мира.

Игры стран БРИКС — 2024. Спортивная гимнастика, мужчины.

Опорный прыжок.

  1. Никита Нагорный (Россия) – 14,699 балла
  2. Даниел Маринов (Россия) – 14,650
  3. Егор Шарамков (Беларусь) – 14,216.
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