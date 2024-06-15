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Российские тхэквондисты не выступят на Олимпиаде в Париже

Российские тхэквондисты не выступят на Олимпиаде в Париже
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Старший тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов сообщил, что российские тхэквондисты не будут выступать на Олимпиаде-2024.

«Я получил информацию от президента Союза тхэквондо России о том, что российские тхэквондисты не выступят на Олимпиаде. Решение МОК не допускать наших спортсменов не вызывает у меня ничего, кроме сожаления», — приводит слова Иванова ТАСС.

На прошлых летних Олимпийских играх в Токио в 2021 году российские тхэквондисты завоевали четыре медали. Золото выиграли Максим Храмцов, его весовая категория – до 80 кг, и Владислав Ларин, серебряным призёром стала Татьяна Минина, бронзовым — Михаил Артамонов.

Напомним, сегодня, 15 июня, МОК опубликовал первый список допущенных до Олимпиады россиян, туда вошли 14 спортсменов по дисциплинам прыжки на батуте, велосипед, спортивная борьба. Никаких новых заявлений от МОК сделано ещё не было.

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