Россиянка Кристина Макаренко стала чемпионкой Игр БРИКС в беге на 100 метров

Российская легкоатлетка Кристина Макаренко победила в беге на 100 метров на соревнованиях в рамках Игр стран БРИКС. Она пробежала дистанцию за 11,31 секунды.

Весь пьедестал почёта заняли российские спринтерши. Серебряным призёром стала Наталья Комбарова с результатом 11,42 секунды. Тройку сильнейших замкнула Юлия Караваева, пробежавшая стометровку в одно время с Комбаровой.

Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в столице Республики Татарстан Казани. В мультиспортивном мероприятии примут участие 4500 спортсменов из 93 стран мира.

Игры стран БРИКС — 2024. Лёгкая атлетика, женщины.

Бег 100 метров.

Кристина Макаренко (Россия) — 11,31 секунды Наталья Комбарова (Россия) — 11,42 Юлия Караваева (Россия) — 11,42.