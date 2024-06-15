«Газпром-Югра» обыграл «Ухту» в третьем матче финала Суперлиги по футзалу
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Мини-футбольный клуб «Газпром-Югра» вышел вперёд в финальной серии с «Ухтой» (Ухта) в рамках чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. Матч прошёл в Югорске в ДС «Юбилейный».
Пари Суперлига . Финал
15 июня 2024, суббота. 13:00 МСК
Газпром-Югра
Югорск
Окончен
2 : 2
5 : 3
Ухта
Ухта
0:1 Парадински – 1' 1:1 Карелин – 10' 2:1 Дуду – 46' 2:2 Бруно – 46'
Удаления: нет / Карелин – 26'
В основное время команды сыграли вничью (1:1), как и в дополнительное (2:2 — по итогам д. вр.), но в серии пенальти югорские спортсмены оказались сильнее (5:3). Следующая встреча пройдёт 16 июня в Югорске.
Мини-футбол. Чемпионат России, PARI Суперлига. Плей-офф. Финальная серия. Третий матч.
«Газпром-Югра» (Югорск) – «Ухта» (Ухта) – 5:3 (2:2 в основное время)
Счёт в серии: 2-1.
Напомним, в полуфинале «Газпром-Югра» с сухим счётом в серии одолел «КПРФ». Теперь московская команда борется за бронзу с «Тюменью».
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