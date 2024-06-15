«Газпром-Югра» обыграл «Ухту» в третьем матче финала Суперлиги по футзалу

Мини-футбольный клуб «Газпром-Югра» вышел вперёд в финальной серии с «Ухтой» (Ухта) в рамках чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. Матч прошёл в Югорске в ДС «Юбилейный».

В основное время команды сыграли вничью (1:1), как и в дополнительное (2:2 — по итогам д. вр.), но в серии пенальти югорские спортсмены оказались сильнее (5:3). Следующая встреча пройдёт 16 июня в Югорске.

Мини-футбол. Чемпионат России, PARI Суперлига. Плей-офф. Финальная серия. Третий матч.

«Газпром-Югра» (Югорск) – «Ухта» (Ухта) – 5:3 (2:2 в основное время)

Счёт в серии: 2-1.

Напомним, в полуфинале «Газпром-Югра» с сухим счётом в серии одолел «КПРФ». Теперь московская команда борется за бронзу с «Тюменью».