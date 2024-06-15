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Ткалич и Савлуков победили в беге на 400 м на Играх БРИКС

Сегодня, 15 июня, в Казани на Играх БРИКС прошли финальные забеги на 400 метров. Соревнования проходят на стадионе «Центральный».

Победителем решающего забега у мужчин стал Савелий Савлуков, преодолевший дистанцию за 45,52 секунды. В женском забеге лучшей стала Полина Ткалич (50,16 секунды).

Лёгкая атлетика. Игры БРИКС — 2024, Казань. Бег на 400 метров, финал

Мужчины:

1. Савелий Савлуков (Россия) – 45,52 секунды.

2. Лян Боатан (Китай) – 45,65.

3. Александр Масютенко (Россия) – 45,17.

Женщины:

1. Полина Ткалич (Россия) – 50,16 секунды.

2. Анна Михайлова (Беларусь) – 51,65.

3. Анна Садовничева (Россия) – 51,89.

Напомним, Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в столице Республики Татарстан Казани. В мультиспортивном мероприятии примут участие 4500 спортсменов из 93 стран мира.