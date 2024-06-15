Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ткалич и Савлуков победили в беге на 400 м на Играх БРИКС

Ткалич и Савлуков победили в беге на 400 м на Играх БРИКС
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 15 июня, в Казани на Играх БРИКС прошли финальные забеги на 400 метров. Соревнования проходят на стадионе «Центральный».

Победителем решающего забега у мужчин стал Савелий Савлуков, преодолевший дистанцию за 45,52 секунды. В женском забеге лучшей стала Полина Ткалич (50,16 секунды).

Лёгкая атлетика. Игры БРИКС — 2024, Казань. Бег на 400 метров, финал

Мужчины:

1. Савелий Савлуков (Россия) – 45,52 секунды.
2. Лян Боатан (Китай) – 45,65.
3. Александр Масютенко (Россия) – 45,17.

Женщины:

1. Полина Ткалич (Россия) – 50,16 секунды.
2. Анна Михайлова (Беларусь) – 51,65.
3. Анна Садовничева (Россия) – 51,89.

Напомним, Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в столице Республики Татарстан Казани. В мультиспортивном мероприятии примут участие 4500 спортсменов из 93 стран мира.

Материалы по теме
Что посмотреть на Играх БРИКС? Список главных героев и самых интересных финалов
Что посмотреть на Играх БРИКС? Список главных героев и самых интересных финалов
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android