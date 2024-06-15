Россиянин Данила Тен стал чемпионом Игр БРИКС в беге на 100 метров

Сегодня, 15 июня, в Казани на Играх БРИКС прошли финальные забеги на 100 метров. Соревнования проходят на стадионе «Центральный».
Победителем решающего забега у мужчин стал Данила Тен, преодолевший дистанцию за 10,25 секунды.
Лёгкая атлетика. Игры БРИКС, Казань. Бег на 100 метров, финал
Мужчины:
1. Данила Тен (Россия) – 10,25 секунды.
2. Константин Крылов (Россия) – 10,32.
3. Никита Жигар (Беларусь) – 10,38.
Напомним, Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в столице Республики Татарстан Казани. В мультиспортивном мероприятии примут участие 4500 спортсменов из 93 стран мира. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.