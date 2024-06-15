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Виолетта Игнатьева стала победительницей Игр БРИКС в метании диска

Виолетта Игнатьева стала победительницей Игр БРИКС в метании диска
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Россиянка Виолетта Игнатьева победила в метании диска на соревнованиях в рамках Игр стран БРИКС. Её результат — 59,96 метра.

Весь пьедестал почёта заняли российские спортсменки. Серебряным призёром стала Мария Горицко с результатом 57,15 метра. Тройку сильнейших замкнула Елена Панова — 56,37 метра.

Лёгкая атлетика, Игры стран БРИКС — 2024, Казань. Метание диска, женщины.

Виолетта Игнатьева (Россия) — 59,96 метра
Мария Огрицко (Россия) — 57,15
Елена Панова (Россия) — 56,37.

Напомним, Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в столице Республики Татарстан Казани. В мультиспортивном мероприятии примут участие 4500 спортсменов из 93 стран мира. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.

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