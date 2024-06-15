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Российские гребцы завоевали шесть золотых медалей на Играх БРИКС

Российские гребцы завоевали шесть золотых медалей в различных дисциплинах на Играх БРИКС.

Мужчины, четвёрки без рулевого — 1. Россия (6.25,86 секунды); 2. Беларусь (6.27,37); 3. Узбекистан (6.41,1).

Мужчины, двойки парные — 1. Россия (6.49,13 секунды) — Антон Васин и Максим Жевлаченко ; 2. Беларусь (6.52,19); 3. Индия (7.03,09).

и ; 2. Беларусь (6.52,19); 3. Индия (7.03,09). Мужчины, двойки парные на дистанции 2000 метров — 1. Россия (6.54,16 секунды) — Александр Тифанюк и Юрий Щелоков ; 2. Беларусь (6.56,14); 3. Сербия (7.03,1).

и ; 2. Беларусь (6.56,14); 3. Сербия (7.03,1). Женщины, четвёрка без рулевого — 1. Россия (7.24,0 секунды), 2. Беларусь (7.35,16), 3. Казахстан (7.56,17).

Женщины, двойки парные на дистанции 2000 метров — 1. Россия (7.38,2 секунды) — Анастасия Любич и Кира Ювченко ; 2. Беларусь (7.46,2). 3. Иран (8.09,08).

и ; 2. Беларусь (7.46,2). 3. Иран (8.09,08). Женщины, двойки парные, лёгкий вес — 1. Россия (7.55,5 секунды) — Наталья Гужинова и Анастасия Лебедева; 2. Узбекистан (8.06,95). 3. Беларусь (8.17,7).

Напомним, Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в столице Республики Татарстан Казани. В мультиспортивном мероприятии примут участие 4500 спортсменов из 93 стран мира. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.