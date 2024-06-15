Полина Кнороз с личным рекордом победила в прыжке с шестом на Играх БРИКС

Российская прыгунья с шестом Полина Кнороз победила в прыжке с шестом на соревнованиях в рамках Игр стран БРИКС. Её результат — 4,80.

Весь пьедестал почёта заняли российские спортсменки. Серебряным призёром стала Аксана Гатуллина с результатом 4,80 метра. Тройку сильнейших замкнула Татьяна Калинина — 4,45 метра.

Лёгкая атлетика, Игры стран БРИКС — 2024, Казань. Прыжок с шестом, женщины.

Полина Кнороз (Россия) — 4,80 метра

Аксана Гатуллина (Россия) — 4,55

Татьяна Калинина (Россия) — 4,45.

Отметим, что Кнороз установила личный рекорд. До этого она показывала прыжок на 4,75 метра. При этом в её активе есть прыжок на 4,81 м в помещениях, который она совершила в 2022 году во Франции.

Напомним, Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в столице Республики Татарстан Казани. В мультиспортивном мероприятии примут участие 4500 спортсменов из 93 стран мира.