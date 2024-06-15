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Калмыкова заняла первое место в вольных упражнениях на Играх БРИКС, Васильева — вторая

Калмыкова заняла первое место в вольных упражнениях на Играх БРИКС, Васильева — вторая
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Российская гимнастка Анна Калмыкова завоевала золотую медаль в вольных упражнениях на Играх БРИКС, заработав 14,266 балла. Её партнёр по сборной Лейла Васильева заняла второе место, заработав 14,000 балла.

Третье место заняла спортсменка из Таиланда Сасивимон Муэангпхуан, набрав 12,733 балла.

Спортивная гимнастика. Игры БРИКС, Казань. Вольные упражнения.

Женщины:

1. Анна Калмыкова (Россия) – 14,266 балла.
2. Лейла Васильева (Россия) – 14,000.
3. Сасивимон Муэангпхуан (Таиланд) – 12,733.

Напомним, Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в столице Республики Татарстан Казани. В мультиспортивном мероприятии примут участие 4500 спортсменов из 93 стран мира. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.

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