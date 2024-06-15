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Владимир Никитин стал победителем Игр БРИКС в беге на 5000 метров

Россиянин Владимир Никитин стал победителем в беге на 5000 метров на соревнованиях в рамках Игр стран БРИКС. Его результат — 13.20,6.

Серебряным призёром стал его соотечественник Анатолий Рыбаков с результатом 13.33,62. Тройку сильнейших замкнул Теклемариам Дебесай Десале из Эритреи — 13.52,18.

Лёгкая атлетика, Игры стран БРИКС — 2024, Казань. Бег на 5000 метров.

Владимир Никитин (Россия) — 13.20,6.

Анатолий Рыбаков (Россия) — 13.33,62.

Теклемариам Дебесай Десале (Эритрия) — 13,52,18.

Отметим другие результаты в лёгкой атлетике: в беге на 1500 метров россиянам не удалось финишировать в тройке лучших. Победу одержал белорус Вячеслав Скудный (3.45,86).

Напомним, Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в столице Республики Татарстан Казани. В мультиспортивном мероприятии примут участие 4500 спортсменов из 93 стран мира.