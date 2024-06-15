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Белоруска победила в тройном прыжке на Играх БРИКС, Нидбайкина и Конева — в призёрах

Белоруска победила в тройном прыжке на Играх БРИКС, Нидбайкина и Конева — в призёрах
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Россиянки Дарья Нидбайкина и призёр чемпионата мира Екатерина Конева заняли второе и третье место в тройном прыжке у женщин на соревнованиях в рамках Игр стран БРИКС. Их результаты — 14.22 и 14,13 метра соответственно.

Победителем соревнований стала белорусская спортсменка Виолетта Скворцова (14,41).

Лёгкая атлетика, Игры стран БРИКС — 2024, Казань. Тройной прыжок.

1. Виолетта Скворцова (Беларусь) — 14,41 метра.
2. Дарья Нидбайкина (Россия) — 14,22.
3. Екатерина Конева (Россия) — 14,13.

Напомним, Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в столице Республики Татарстан Казани. В мультиспортивном мероприятии примут участие 4500 спортсменов из 93 стран мира. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.

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