Российские каноисты Коровашков и Штыль выиграли золото чемпионата Европы

Российские каноисты Алексей Коровашков и Иван Штыль выиграли золото чемпионата Европы, который проходит в городе Сегед (Венгрия).

Спортсмены выступали в зачёте каноэ-двоек на дистанции 200 метров и финишировали с результатом 37,438 секунды. На второй строчке расположились польские спортсмены Китевский/Колядич (+0,320 секунды). Третьими стали Фонтана/Сьейро из Испании (+0,667 секунды).

Напомним, Алексей Коровашков является пятикратным чемпионом мира, бронзовым призёром Игр-2012 в гребле на каноэ. Ранее спортсмен был дисквалифицирован за применение допинга, из-за чего не смог выступить на Олимпийских играх — 2020 в Токио, где сборная России по гребле на байдарках и каноэ не сумела завоевать ни одной медали. К участию в Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро спортсмен не был допущен Международной федерацией гребли на каноэ без объяснения причин.

Иван Штыль является серебряным призёром ОИ-2012, 17-кратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом Европы.