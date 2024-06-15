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Чемпион мира Данил Лысенко выиграл золото в прыжках в высоту на Играх БРИКС

Чемпион мира Данил Лысенко выиграл золото в прыжках в высоту на Играх БРИКС
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Российский легкоатлет, чемпион мира Данил Лысенко стал победителем на соревнованиях в прыжках в высоту в рамках Игр стран БРИКС. Его результат — 2,30 метра.

Серебряным призёром стал белорусский спортсмен Павел Селивёрстов с результатом 2,30. Тройку сильнейших замкнул его соотечественник Никита Данилов — 2,27.

Лёгкая атлетика, Игры стран БРИКС — 2024, Казань. Прыжки в высоту.

1. Данил Лысенко (Россия) — 2,30.
2. Павел Селиверстов (Беларусь) — 2,30.
3. Никита Данилов (Беларусь) — 2,27.

Отметим, что Данил Лысенко является победителем чемпионата мира в помещении (2018) и серебряным призёром ЧМ 2017 года.

Напомним, Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в столице Республики Татарстан Казани. В мультиспортивном мероприятии примут участие 4500 спортсменов из 93 стран мира. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.

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