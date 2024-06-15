Российских легкоатлеток дисквалифицировали в эстафете 4х100 метров на Играх БРИКС

Российских легкоатлеток дисквалифицировали в эстафете 4х100 метров в рамках Игр стран БРИКС.

Российская команда с Юлией Караваевой, Викторией Максимовой, Натальей Комбаровой и Кристиной Макаренко в составе шли первыми в забеге, но не смогли по правилам передать палочку на эстафете между вторым и третьим этапами.

В итоге золото получила команда из Беларуси (44,28 секунды). Серебряными призёрами стали бразильские спортсменки с результатом 49,41.

Отметим, что в мужской эстафете победу одержали россияне (Данила Росляков, Данила Тен, Андрей Лукин, Константин Крылов) с результатом 38,95. Они оставили позади команду Китая и Бразилии — 39,96 и 40,74 соответственно.

Напомним, Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в столице Республики Татарстан Казани. В мультиспортивном мероприятии примут участие 4500 спортсменов из 93 стран мира. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.