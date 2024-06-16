Олимпийский чемпион по прыжкам с шестом до сих пор не выполнил норматив для поездки на ОИ

Французский прыгун с шестом, олимпийский чемпион 2012 года Рено Лявильни до сих пор не выполнил норматив, который требуется, чтобы отобраться на Олимпийские игры в Париже (Франция). Об этом сообщает Eurosport.

Лявильни требуется прыгнуть на высоту 5,82 метра, но из-за травмы бедра, полученной во время прыжка на 5,70 м на соревнованиях в Пьер-Бените (Франция) неделю назад, он не смог пройти олимпийские минимумы и 15 июня на соревнованиях в Ле-Бурже (Франция), где достиг лишь высоты 5,60 м.

Напомним, сам Лявильни является рекордсменом мира по прыжку с шестом в помещении. В 2014 году он установил рекорд 6,16 метров, побив тем самым рекорд Сергея Бубки, установленный 21 февраля 1993 года и продержавшийся 21 год.

Олимпийский игры в Париже пройдут уже с 26 июля по 11 августа.