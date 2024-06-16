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Олимпийский чемпион объяснил, почему не может сдать норматив для участия в ОИ-2024

Олимпийский чемпион объяснил, почему не может сдать норматив для участия в ОИ-2024
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Французский прыгун с шестом Рено Лявильни объяснил, что мешает ему сдать норматив, требуемый для участия на Олимпийских играх в Париже (Франция).

«Даже если у меня нет боли, мой мозг всю неделю был в смятении, мне не хватает той маленькой искры, которая позволила бы мне правильно переместить шест. Очевидно, то, что я почувствовал в Пьер-Бените, было для меня большим ударом, потому что я прыгал хорошо, и в ближайшие дни эти минимумы должны были стать для меня формальностью.

Я явно не собираюсь сдаваться, потому что это не моя природа, я собираюсь останавливаться не тогда, когда я так близок к тому, чтобы всё прошло хорошо», — приводит слова Лявильни Eurosport.

Напомним, во французском Пьер-Бените прыгун с шестом получил травму бедра и это отразилось на его физических возможностях. Он не смог выполнить необходимый минимум и на соревнованиях в Ле Бурже (Франция). Теперь у него осталось две попытки, чтобы осуществить это — на соревнованиях в Тулузе и на чемпионате Франции в Анжере.

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