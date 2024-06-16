Американка Гретхен Уолш установила мировой рекорд в плавании на 100 метров баттерфляем

Американская пловчиха Гретхен Уолш установила мировой рекорд на дистанции 100 метров баттерфляем.

В ходе соревнований, которые проходили в Индианаполисе (США) и являлись квалификацией на Олимпийские игры — 2024 в Париже, 21-летняя американская пловчиха преодолела дистанцию 100 метров за 55,18 секунды.

Она превзошла предыдущий мировой рекорд, установленный шведкой Сарой Шёстрём. Шёстрём проплыла подобную же дистанцию за 55,48 секунды на Олимпийских играх в 2016 году в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Напомним, Олимпийские игры в Париже (Франция) пройдут с 26 июля по 11 августа. 15 июня МОК опубликовал список первых 14 спортсменов из России, которые будут допущены до участия в Олимпиаде-2024. В этот список не попали российские спортсмены.