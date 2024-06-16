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Футзалисты «Тюмени» завоевали бронзовые награды чемпионата России, обыграв «КПРФ»

Футзалисты «Тюмени» завоевали бронзовые награды чемпионата России, обыграв «КПРФ»
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Мини-футбольный клуб «Тюмень» стал победителем бронзовой серии с «КПРФ» (Москва) в рамках чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. Со счётом 5:2 в основное время тюменская команда поставила точку в противостоянии с «КПРФ».

Серия продлилась до четырёх матчей, лишь один раз московская команда смогла одержать победу, на старте серии. Позже в КПРФ появились незаявленные травмированные игроки. В полуфинале против «Газпром-Югра» московская команда выбыла из борьбы за главный трофей со счётом 3-0 в серии.

Мини-футбол. Чемпионат России, PARI Суперлига. Плей-офф. Серия за третье место. Четвёртый матч:

«Тюмень» (Тюмень) – «КПРФ» (Москва) – 5:2 в основное время
Счёт в серии: 3-1.

Пари Суперлига . За 3-е место
16 июня 2024, воскресенье. 11:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
5 : 2
КПРФ
Москва
1:0 Неведров – 3'     2:0 Герейханов – 4'     3:0 Упалев – 5'     3:1 Орлов – 6'     3:2 Упалев – 8'     4:2 Неведров – 21'     5:2 Неведров – 32'    

Сегодня также проходит матч финальной серии Суперлиги между командами «Газпром-Югра» и «Ухта».

Пари Суперлига . Финал
16 июня 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Газпром-Югра
Югорск
1-й тайм
3 : 0
Ухта
Ухта
1:0 Пирогов – 12'     2:0 Понкратов – 13'     3:0 Виноградов – 17'    
Удаления: нет / Гитта – 16'
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