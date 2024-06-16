Футзалисты «Тюмени» завоевали бронзовые награды чемпионата России, обыграв «КПРФ»

Мини-футбольный клуб «Тюмень» стал победителем бронзовой серии с «КПРФ» (Москва) в рамках чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. Со счётом 5:2 в основное время тюменская команда поставила точку в противостоянии с «КПРФ».

Серия продлилась до четырёх матчей, лишь один раз московская команда смогла одержать победу, на старте серии. Позже в КПРФ появились незаявленные травмированные игроки. В полуфинале против «Газпром-Югра» московская команда выбыла из борьбы за главный трофей со счётом 3-0 в серии.

Мини-футбол. Чемпионат России, PARI Суперлига. Плей-офф. Серия за третье место. Четвёртый матч:

«Тюмень» (Тюмень) – «КПРФ» (Москва) – 5:2 в основное время

Счёт в серии: 3-1.

Сегодня также проходит матч финальной серии Суперлиги между командами «Газпром-Югра» и «Ухта».