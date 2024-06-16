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«Паузу точно сделаю». Никита Нагорный — о карьере

«Паузу точно сделаю». Никита Нагорный — о карьере
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Спортивный гимнаст, олимпийский чемпион Никита Нагорный объяснил, какие соревнования пропустит и почему хочет сделать паузу в карьере.

«В первую очередь хочу пропустить Кубок России, потому что такие прерывистые подготовки могут привести к стрессовым травмам.

Сейчас у меня нет никаких проблем со здоровьем, но нужно выдохнуть и понять, какие дальше будут соревнования. Я не говорю о завершении карьеры, но паузу точно сделаю», — сказал Нагорный в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ранее 27-летний гимнаст завоевал золото в опорном прыжке на Играх БРИКС в Казани. В 2021 году на Олимпийских играх в Токио Нагорный завоевал золотую медаль в командных соревнованиях, выиграл бронзовые медали в многоборье и упражнениях на перекладине.

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