Игры БРИКС: cинхронное плавание, медальный зачёт

В субботу, 15 июня, завершились соревнования по синхронному плаванию на Играх стран БРИКС. Сборня России завоевала десять золотых и одну серебряную медаль в этом виде спорта.
Игры БРИКС. Синхронное плавание, медальный зачёт.
- Россия — 10 золотых и 1 серебряная медаль (всего -11).
- Беларусь — 1 золотая, 4 серебряные и 2 бронзовые медали (всего — 7).
- Таиланд — 2 серебряные и 2 бронзовые медали (всего — 4).
- КНДР - 2 серебряные и 1 бронзовая медаль (всего — 3).
- Узбекистан - 1 серебряная и 2 бронзовые медали (всего — 3).
В понедельник, 16 июня, во Дворце водных видов спорта города Казани стартуют соревнования по прыжкам в воду.
Напомним, Игры БРИКС продлятся до 24 июня, в соревнованиях по 27 видам спорта выступят 4500 спортсменов из 93 стран. Главной целью Игр БРИКС является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. При этом МОК ранее призывал страны бойкотировать это мероприятие.