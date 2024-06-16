Игры БРИКС: cинхронное плавание, медальный зачёт

В субботу, 15 июня, завершились соревнования по синхронному плаванию на Играх стран БРИКС. Сборня России завоевала десять золотых и одну серебряную медаль в этом виде спорта.

Игры БРИКС. Синхронное плавание, медальный зачёт.

Россия — 10 золотых и 1 серебряная медаль (всего -11). Беларусь — 1 золотая, 4 серебряные и 2 бронзовые медали (всего — 7). Таиланд — 2 серебряные и 2 бронзовые медали (всего — 4). КНДР - 2 серебряные и 1 бронзовая медаль (всего — 3). Узбекистан - 1 серебряная и 2 бронзовые медали (всего — 3).

В понедельник, 16 июня, во Дворце водных видов спорта города Казани стартуют соревнования по прыжкам в воду.

Напомним, Игры БРИКС продлятся до 24 июня, в соревнованиях по 27 видам спорта выступят 4500 спортсменов из 93 стран. Главной целью Игр БРИКС является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. При этом МОК ранее призывал страны бойкотировать это мероприятие.